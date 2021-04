Ilary Blasi compie gli anni, e il marito Francesco Totti le fa una dedica speciale e lei “Magari tra due anni ci lasciamo” (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilary Blasi nella giornata di ieri ha compiuto gli anni e sembra che per lei sia stata una giornata davvero speciale. Tanti auguri quindi alla nota conduttrice dell’Isola dei Famosi, che in questi mesi si sta tanto dividendo tra Roma e Milano. La donna ha compiuto ben 40 anni ed ha brindato non soltanto a questo traguardo importante, ma anche ad una vita fatta di grandi successi, non soltanto nel privato ma anche nel lavoro. Ilary Blasi compie 40 anni, la speciale dedica del marito su Instagram La giornata del suo compleanno per lei è iniziata nel migliore dei modi ovvero con una dedica piuttosto ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 29 aprile 2021)nella giornata di ieri ha compiuto glie sembra che per lei sia stata una giornata davvero. Tanti auguri quindi alla nota conduttrice dell’Isola dei Famosi, che in questi mesi si sta tanto dividendo tra Roma e Milano. La donna ha compiuto ben 40ed ha brindato non soltanto a questo traguardo importante, ma anche ad una vita fatta di grandi successi, non soltanto nel privato ma anche nel lavoro.40, ladelsu Instagram La giornata del suo compleanno per lei è iniziata nel migliore dei modi ovvero con unapiuttosto ...

Advertising

Asya14181465 : @LorenzaLucchi1 Ilary Blasi è disperata perché Lorenza non seguirà l’Isola dei Famosi?? - em_eraldsea : RT @Chicca_colors: Chi manca all'appello di personaggi sulla cresta dell'onda a ricevere in regalo con dedica #TribuUrbana dopo Belen e Gdl… - Chicca_colors : Chi manca all'appello di personaggi sulla cresta dell'onda a ricevere in regalo con dedica #TribuUrbana dopo Belen… - bubinoblog : L'ISOLA DEI FAMOSI A CANALE 5 FINO AL 2023, ILARY BLASI CONFERMATA: 'POTREI STARE A CASA MA...' -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Isola dei Famosi 2021, 29 aprile: Ignazio Moser, ultime news, chi esce Dopo l'eliminazione definitiva al televoto di Vera Gemma, la bellissima conduttrice Ilary Blasi è pronta a raccontare le vicende dei naufraghi che, in Honduras, continuano a discutere su tutto dal ...

Isola dei Famosi Anticipazioni, i colpi di scena delle prossime ore Isola dei Famosi, torna il reality con una nuova puntata in onda questa sera, giovedì 29 aprile. L'appuntamento va in onda in prime time su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e la presenza dei tre ancorati opinionisti: Lamborghini, Zorzi e Zanicchi. Puntata dopo puntata si entra sempre di più nel vivo del reality con i concorrenti che affronteranno sempre ...

Ilary Blasi compie 40 anni,Totti 'ancora tanta vita insieme' - Lifestyle Agenzia ANSA Isola Dei Famosi: anticipazioni stasera, 29 aprile Stasera torna il solito appuntamento con l’Isola dei Famosi. Nel programma condotto da Ilary Blasi anche oggi ci aspettano molte novità; ...

Rosaria Cannavò, sapete che lavoro fa la nuova naufraga de L’Isola dei famosi? Rosaria Cannavò si sta facendo apprezzare nel reality di Ilary Blasi. Sapete che lavoro fa la nuova naufraga de L'Isola dei Famosi?

Dopo l'eliminazione definitiva al televoto di Vera Gemma, la bellissima conduttriceè pronta a raccontare le vicende dei naufraghi che, in Honduras, continuano a discutere su tutto dal ...Isola dei Famosi, torna il reality con una nuova puntata in onda questa sera, giovedì 29 aprile. L'appuntamento va in onda in prime time su Canale 5 con la conduzione die la presenza dei tre ancorati opinionisti: Lamborghini, Zorzi e Zanicchi. Puntata dopo puntata si entra sempre di più nel vivo del reality con i concorrenti che affronteranno sempre ...Stasera torna il solito appuntamento con l’Isola dei Famosi. Nel programma condotto da Ilary Blasi anche oggi ci aspettano molte novità; ...Rosaria Cannavò si sta facendo apprezzare nel reality di Ilary Blasi. Sapete che lavoro fa la nuova naufraga de L'Isola dei Famosi?