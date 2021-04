Ilaria D’Amico fa una incredibile gaffe | il web si scatena con l’ironia

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 29 aprile 2021)è una nota conduttrice sportiva oltre che la compagna del noto calciatore Gianluigi Buffon. I due sono molto innamorati e stanno insieme ormai da diversi anni. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia e ormai non vivono più la loro vita sotto i riflettori come un tempo. All’epoca in cui è uscita alla luce del sole la loro relazione, sembra chee Buffon siano rimasti per tanto tempo al centro del gossip, visto che lui era sposato con Alena Seredova e pare che l’abbia lasciata proprio per la conduttrice sportiva. Quest’ultima, pare che proprio in questi ultimi giorni abbia fatto una clamorosa gas nei confronti di un cantante molto noto che non è passata inosservata ai telespettatori ed è anche diventata virale. Ma cos’è accaduto?, clamorosa ...