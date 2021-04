Il villain villano contro i villani e il discorso sulle tribute band dei critici musicali

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021) Torno a parlare di brand. Non per mancanza di argomenti, direi che a fantasia tengo botta, ma più che altro perché ritengo si un argomento centrale, nella narrazione, oggi come oggi. Mettiamola così, se fino a qualche tempo fa era lo storytelling il cuore, oggi è la brand identity. L’ho già scritto, ma vorrei tornarci su, quindi lo ripeto e parto da qui. Siamo chiusi in casa da molto, troppo tempo. Non dico niente di nuovo, temo. La rete è la nostra finestra più luminosa, o almeno quella a cui stiamo affacciati più tempo, i nostri smartphone, volendo, possono impietosamente certificarci quante ore la settimana. Io passo parte di questo tempo, quello affacciato a questa finestra, lavorando ancor più di quanto non avesse con veemenza sottolineato Josephe Conrad, a spulciare siti e magazine online, alla ricerca di qualcosa che so molto probabilmente non troverò. Non sono mai ...