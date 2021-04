Il vaccino Sputnik è rischioso per la salute? Ecco perché in Brasile non è stato approvato (Di giovedì 29 aprile 2021) Il vaccino Sputnik è rischioso per la salute? Ecco perché il Brasile lo ha bocciato. Burioni: “Problema sembra grave”. Le autorità sanitarie del Brasile hanno deciso di non approvare il vaccino Sputnik per problemi che Roberto Burioni dall’Italia ha definito gravi: il vaccino potrebbe essere addirittura rischioso per la salute nel caso in cui fossero confermate le ipotesi secondo cui il virus sarebbe capace di replicarsi. I problemi del vaccino Sputnik: è rischioso per la salute? In Europa si parla con sospetto del vaccino russo Sputnik e diversi dubbi sono ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilper laillo ha bocciato. Burioni: “Problema sembra grave”. Le autorità sanitarie delhanno deciso di non approvare ilper problemi che Roberto Burioni dall’Italia ha definito gravi: ilpotrebbe essere addiritturaper lanel caso in cui fossero confermate le ipotesi secondo cui il virus sarebbe capace di replicarsi. I problemi del: èper la? In Europa si parla con sospetto delrussoe diversi dubbi sono ...

