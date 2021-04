Il vaccino Sputnik e l’adenovirus capace di replicarsi (Di giovedì 29 aprile 2021) “Contiene adenovirus replicante”: questo è uno dei motivi per i quali l Brasile ha detto no al vaccino anti-Covid russo Sputnik Sputnik e l’adenovirus capace di replicarsi A segnalarlo è stata l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana Anvisa. “L’ente ha affermato che ogni singolo lotto vaccinale dell’Istituto Gamaleya basato sul vettore virale Ad5 su cui hanno dati sembra contenere ancora adenovirus competente per la replicazione”. La notizia viene riportata sul blog scientifico ‘In the pipeline’, ospitato sul sito di ‘Science’ e curato da Derek Lowe, chimico farmaceutico ed editorialista. L’esperto riporta quanto emerso da un’audizione avuta ieri dalle autorità brasiliane per valutare se il vaccino sarebbe stato approvato per l’uso nel Paese. Il dato ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “Contiene adenovirus replicante”: questo è uno dei motivi per i quali l Brasile ha detto no alanti-Covid russodiA segnalarlo è stata l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana Anvisa. “L’ente ha affermato che ogni singolo lotto vaccinale dell’Istituto Gamaleya basato sul vettore virale Ad5 su cui hanno dati sembra contenere ancora adenovirus competente per la replicazione”. La notizia viene riportata sul blog scientifico ‘In the pipeline’, ospitato sul sito di ‘Science’ e curato da Derek Lowe, chimico farmaceutico ed editorialista. L’esperto riporta quanto emerso da un’audizione avuta ieri dalle autorità brasiliane per valutare se ilsarebbe stato approvato per l’uso nel Paese. Il dato ...

