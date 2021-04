Il sindaco vuole un centro vaccinale, ma preoccupa l'aumento dei positivi: 'Attenzione, rischiamo altre limitazioni' (Di giovedì 29 aprile 2021) FOSSOMBRONE - Da una parte la forte preoccupazione per il continuo aumento delle persone in isolamento a causa del Covid da 84 a 89, oltre a 44 positivi; dall'altra, la novità che il sindaco di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 aprile 2021) FOSSOMBRONE - Da una parte la fortezione per il continuodelle persone in isolamento a causa del Covid da 84 a 89, oltre a 44; dall'altra, la novità che ildi ...

Advertising

TonyVascor107 : RT @GiancarloDeRisi: Virginia non ci provare. Così gli ambulanti hanno protestato contro il sindaco di Roma e mandato in tilt il traffico s… - Petra71301259 : @Gianlustella Ma che cos’e ... ??”nostalgia nostalgia canaglia”..?? un altro della cricca del ..il potere logora chi… - sabry_vix : Ecco un altro covidiota filo-Speranza terrorista della pandemiah e chiusurista, quello che il Salvini vuole come si… - Fratzen13 : RT @GiancarloDeRisi: Virginia non ci provare. Così gli ambulanti hanno protestato contro il sindaco di Roma e mandato in tilt il traffico s… - _fiorucci : RT @GiancarloDeRisi: Il comune di Novi Ligure chiude lo sportello immigrazione dal primo di maggio. Al suo posto l’amministrazione leghista… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco vuole Il sindaco vuole un centro vaccinale, ma preoccupa l'aumento dei positivi: 'Attenzione, rischiamo altre limitazioni' FOSSOMBRONE - Da una parte la forte preoccupazione per il continuo aumento delle persone in isolamento a causa del Covid da 84 a 89, oltre a 44 positivi; dall'altra, la novità che il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci ha indetto un incontro imminente con i colleghi di Isola del Piano, Montefelcino e Sant'Ippolito per attivare un centro di vaccinazione all'ospedale di comunità ...

AFM Casalmaggiore, azienda in ottima salute: e si rinnova il CdA ...prossimo 29 giugno proprio in ottemperanza alla normativa che vuole che i membri del CdA delle controllate non siano (o non siano stati) membri del consiglio comunale da almeno due anni. Il sindaco ...

Nicola Zingaretti candidato sindaco di Roma: se vuole correre lasci la Regione Il Tempo Il racconto d’epoca del sindaco Ilio Pasqui "Voleva stabilirsi qui in pianta stabile" "Ho incontrato Pietrostefani due volte nella scorsa estate devo dire che era una persona gradevole; squisita e molto tranquilla. Il suo desiderio era quello di stabilirsi in modo definitivo a Cortona; ...

IL RUGGITO / Giù le mani dal Borsacchio A Roseto il 2 febbraio è stato adottato il Pan (Piano d’assetto naturalistico) per la Riserva del Borsacchio. Il documento, redatto dall’architetto Fabrizio de Gregoriis individua le linee per lo svi ...

FOSSOMBRONE - Da una parte la forte preoccupazione per il continuo aumento delle persone in isolamento a causa del Covid da 84 a 89, oltre a 44 positivi; dall'altra, la novità che ildi Fossombrone Gabriele Bonci ha indetto un incontro imminente con i colleghi di Isola del Piano, Montefelcino e Sant'Ippolito per attivare un centro di vaccinazione all'ospedale di comunità ......prossimo 29 giugno proprio in ottemperanza alla normativa cheche i membri del CdA delle controllate non siano (o non siano stati) membri del consiglio comunale da almeno due anni. Il..."Ho incontrato Pietrostefani due volte nella scorsa estate devo dire che era una persona gradevole; squisita e molto tranquilla. Il suo desiderio era quello di stabilirsi in modo definitivo a Cortona; ...A Roseto il 2 febbraio è stato adottato il Pan (Piano d’assetto naturalistico) per la Riserva del Borsacchio. Il documento, redatto dall’architetto Fabrizio de Gregoriis individua le linee per lo svi ...