Il Segreto, ecco perché piace più agli uomini che alle donne (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Segreto piace sia agli uomini che alle donne, ma non ci aspettavamo un tale successo nel pubblico maschile che alle volte è addirittura superiore a quello femminile. Prima di parlare di qualsiasi altra cosa però soffermiamoci sulle anticipazioni legate alla puntata di oggi, 29 aprile 2021, che va in onda in replica su La5. Si tratta della 1655 tratta dalla stagione numero 26. Carlos si trova a rubare a Pepa il figlio appena nato dal loro amore. La serva infatti oltre ad essere domestica è anche la sua amante. L'obiettivo è quello di portarlo a sua moglie che ha perso un bambino subito dopo il parto. Pepa viene espulsa dal paese ma sottolinea che non dimenticherà mai quanto è accaduto.

