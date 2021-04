Il Salone del Mobile si farà a settembre | “Edizione innovativa”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Salvato ildel2021, l’si terrà a. Si tratterà di un’e unica, assicurano gli organizzatori. Dopo giorni di trattative e discussioni, è arrivata la decisione suldel: la manifestazione sie si, così come da programma. I vertici del, al termine di un lungo dibattito, hanno confermato che la manifestazione si svolgerà regolarmente ovviamente adeguandosi alle norme contro la diffusione del Covid e nonostante l’emergenza sanitaria. Due fattori che avevano messo in dubbio lo svolgimento della manifestazione. Ildel2021 si ...

