Il ritorno al cinema | mi mancava sognare dimenticandomi di essere seduto in un teatro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Duecentosedici. Sono passati esattamente 216 giorni dall’ultima volta che ho messo piede in una salatografica. Non mi abituerò mai all’idea che da un giorno all’altro le abitudini, le passioni e le vite di milioni di individui siano state messe in stand-by a causa di una maledetta pandemia di cui ancora oggi, a 13 mesi dal primo contagio in Italia, è difficile scorgere la fine senza sembrare un illuso fin troppo ottimista. Quel giorno di fine settembre ricordo che vidi Tenet di Christopher Nolan insieme ad un amico, con la speranza che quel thriller a metà tra chimica e metafisica sarebbe stato il primo di una lunga serie di film che mi sarei potuto finalmente godere in loco dopo mesi ditografia a distanza. Con il Dpcm del 4 novembre però tutti ie i teatri furono costretti, silenziosamente e senza colpo ferire, a ...

nonlhocapeeta : Domenica ritorno ufficialmente nei musei, poi mancheranno solo i cinema ?? - mnnck27 : Stasera ritorno al cinema per la prima volta dopo quasi otto mesi, e proprio nel giorno del compleanno di #DanielDayLewis. Sono emozionato. - InGenereCinema : Oggi vi parliamo dei due horror in lavorazione che vedranno il ritorno alla regia di un amico di #InGenereCinema: i… - brunadp2 : Ritorno al #cinema alla grande ?? - martignonipolti : RITORNO AL FUTURO Io c'ero! CINEMA A CASTELGRANDE dal 1994 -

Alha vissuto un lungo sodalizio con i Manetti Bros. Iniziato con ' Song 'e Napule ' (2013), ... a Cenerentola in ' Into the Woods ' fino alla voce cantata di Emily Blunt ne ' Ildi Mary ...... le riaperture da fine aprile Con ildi buona parte dell'Italia in zona gialla dal 26 aprile , c'è anche la riapertura dei luoghi della cultura come musei, teatri e. Come riferisce il ...L'attrice napoletana condurrà le cerimonie di apertura e di chiusura della manifestazione. Nel 2017 era stata in concorso con il film "Ammore e malavita" dei Manetti Bros ...La magia del ritorno è il film tratto dall'omonimo libro di Nicholas Sparks: tutto su data di uscita, trama, cast e streaming ...