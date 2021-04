Il rider licenziato perché ha strappato il biglietto che inneggia a Mussolini | VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) “In questo giorno di lutto, che il nostro Duce possa guidare da lassù la rinascita”. Bologna, 25 aprile. Festa della Liberazione. Luca Nisco – che dal mese di febbraio lavorava come rider per Winelivery – la piattaforma online per ordinare bottiglie di vino (e altri prodotti alcolici) a domicilio -, viene incaricato di effettuare una consegna. Due bottiglie di vino e un biglietto che inneggiava a Benito Mussolini. Un messaggio che il 30enne sannita, ma residente nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, strappa davanti alla destinataria. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di sollevarlo dal suo lavoro parlando di “violazione della privacy” e “comportamento scorretto”. Ed è così che la storia del rider licenziato fa emergere una concezione completamente stravolta dell’apologia di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “In questo giorno di lutto, che il nostro Duce possa guidare da lassù la rinascita”. Bologna, 25 aprile. Festa della Liberazione. Luca Nisco – che dal mese di febbraio lavorava comeper Winelivery – la piattaforma online per ordinare bottiglie di vino (e altri prodotti alcolici) a domicilio -, viene incaricato di effettuare una consegna. Due bottiglie di vino e uncheva a Benito. Un messaggio che il 30enne sannita, ma residente nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, strappa davanti alla destinataria. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di sollevarlo dal suo lavoro parlando di “violazione della privacy” e “comportamento scorretto”. Ed è così che la storia delfa emergere una concezione completamente stravolta dell’apologia di ...

