Il Punto Z, Tommaso Zorzi: nuovo show con ospiti su Mediaset Play (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Punto Z, è il nuovo show di Tommaso Zorzi, sarà distribuito ogni mercoledì dal 7 Aprile 2021 alle ore 20.45 su Mediaset Play. Il Punto Z, Tommaso Zorzi condurrà un programma in streaming su Mediaset Play (Getty Images)Tommaso Zorzi sarà il conduttore dello show, l'influencer più quotato di tutta Italia e vincitore del Grande Fratello Vip 5, è stato anche opinionista all'Isola dei Famosi 2021. L'ironia e l'irriverenza saranno all'ordine del giorno, ci sarà uno spazio interamente dedicato alle pagelle della settimana, dove verrà discusso il percorso dei naufraghi all'Isola dei Famosi. Ci saranno anche degli ...

