Il ponte di Paderno ha i giorni contati | reggerà solo per 10 anni

Ildid'Adda ha gli anni contati. Nonostante sia stato completamente rimesso a nuovo con un investimento di 20 milioni di euro e 2 anni di lavori , il San Michele reggerà solo per altri 10 ...... Chiari, Cigole, Corte Franca, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gavardo, Gianico, Iseo, Lozio, Mairano, Manerba, Marone, Ono San Pietro,Franciacorta, Pompiano, Poncarale,di Legno, ...“Al fine di preservare il manufatto è necessario limitare al massimo i carichi che sopporta il ponte, così da estenderne la vita utile almeno per 10 anni ancora”, riporta Massimo Cocchi, assessore a C ..."Dopo che RFI, in seguito alle rilevazioni compiute lungo il ponte, ha deciso che treni ed auto non potranno passare contemporaneamente sul San Michele tra Calusco e Paderno con conseguenti disagi per ...