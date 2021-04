Il “piano estate” per le scuole: ecco a chi è rivolto e come funzioneranno le tre fasi (Di giovedì 29 aprile 2021) La scuola quest’estate non chiuderà. Anzi. Le aule apriranno le porte al volontariato, al terzo settore, ad educatori ed esperti esterni e, se vorranno, anche ai docenti. L’hanno chiamato “piano estate” ed è un vero e proprio cronoprogramma di iniziative messe in atto per potenziare gli apprendimenti, ma anche per recuperare la socialità e prepararsi al meglio alla ripartenza di settembre. Una novità che ha diviso il sindacato, preoccupato i presidi e allarmato le famiglie che si sentono escluse dalle decisioni prese. Se la Cisl Scuola plaude a Bianchi, la Flc Cgil non s’accontenta degli annunci ma vuole vedere contratti, garanzie e capire la fattibilità di un’operazione che, a loro avviso, parte in ritardo. Un primo aspetto da chiarire subito è che maestri e professori saranno impegnati solo nel mese di giugno su base volontaria. Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) La scuola quest’non chiuderà. Anzi. Le aule apriranno le porte al volontariato, al terzo settore, ad educatori ed esperti esterni e, se vorranno, anche ai docenti. L’hanno chiamato “” ed è un vero e proprio cronoprogramma di iniziative messe in atto per potenziare gli apprendimenti, ma anche per recuperare la socialità e prepararsi al meglio alla ripartenza di settembre. Una novità che ha diviso il sindacato, preoccupato i presidi e allarmato le famiglie che si sentono escluse dalle decisioni prese. Se la Cisl Scuola plaude a Bianchi, la Flc Cgil non s’accontenta degli annunci ma vuole vedere contratti, garanzie e capire la fattibilità di un’operazione che, a loro avviso, parte in ritardo. Un primo aspetto da chiarire subito è che maestri e professori saranno impegnati solo nel mese di giugno su base volontaria. Se ...

