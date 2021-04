Il pericolo di variante indiana ferma i viaggi: i Paesi con i voli bloccati (Di giovedì 29 aprile 2021) Divieto di ingresso in Italia per chi arriva o ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in India, Bangladesh e Sri Lanka. Prorogate di 15 giorni delle misure di contenimento relative agli arrivi dai ... Leggi su today (Di giovedì 29 aprile 2021) Divieto di ingresso in Italia per chi arriva o ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in India, Bangladesh e Sri Lanka. Prorogate di 15 giorni delle misure di contenimento relative agli arrivi dai ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @Bertolaso_Guido: 'Chi è vaccinato deve continuare a seguire tutte le regole, il pericolo non è passa… - PalermoToday : Il pericolo di variante indiana ferma i voli: i Paesi con i voli bloccati - PalladeAtena : RT @La7tv: #lariachetira @Bertolaso_Guido: 'Chi è vaccinato deve continuare a seguire tutte le regole, il pericolo non è passato. È insoppo… - AURORA65388938 : RT @La7tv: #lariachetira @Bertolaso_Guido: 'Chi è vaccinato deve continuare a seguire tutte le regole, il pericolo non è passato. È insoppo… - cinziaspoletini : RT @La7tv: #lariachetira @Bertolaso_Guido: 'Chi è vaccinato deve continuare a seguire tutte le regole, il pericolo non è passato. È insoppo… -

Ultime Notizie dalla rete : pericolo variante Il pericolo di variante indiana ferma i viaggi: i Paesi con i voli bloccati Divieto di ingresso in Italia per chi arriva o ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in India, Bangladesh e Sri Lanka. Prorogate di 15 giorni delle misure di contenimento relative agli arrivi dai ...

Covid in Italia e Lombardia: il bollettino di oggi 29 aprile Da un lato i dati in lento ma costante calo relativi a contagi e terapie intensive , dall'altro un numero di morti ancora troppo alto e un nuovo pericolo, quello della variante indiana , da tenere lontano. Nella settimana delle riaperture serali di ristoranti, cinema e teatri in zona gialla, l'occhio resta sempre puntato sul bollettino Covid ...

Variante indiana in Italia, Sileri: "No panico, reagiremo in ogni caso" Adnkronos Il pericolo di variante indiana ferma i viaggi: i Paesi con i voli bloccati Divieto di ingresso in Italia per chi arriva o ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in India, Bangladesh e Sri Lanka. Prorogate di 15 giorni delle misure di contenimento relative agli arrivi dai Paes ...

23 casi Covid sull’aereo atterrato a Fiumicino da Nuova Delhi: verifiche sulla variante indiana Sono in totale 23 i passeggeri del volo, atterrato a Fiumicino ieri sera alle 21,15 e proveniente dall’India, risultati positivi al tampone per la ricerca del Covid-19. Il 9% dei 213 passeggeri e 10 c ...

Divieto di ingresso in Italia per chi arriva o ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in India, Bangladesh e Sri Lanka. Prorogate di 15 giorni delle misure di contenimento relative agli arrivi dai ...Da un lato i dati in lento ma costante calo relativi a contagi e terapie intensive , dall'altro un numero di morti ancora troppo alto e un nuovo, quello dellaindiana , da tenere lontano. Nella settimana delle riaperture serali di ristoranti, cinema e teatri in zona gialla, l'occhio resta sempre puntato sul bollettino Covid ...Divieto di ingresso in Italia per chi arriva o ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in India, Bangladesh e Sri Lanka. Prorogate di 15 giorni delle misure di contenimento relative agli arrivi dai Paes ...Sono in totale 23 i passeggeri del volo, atterrato a Fiumicino ieri sera alle 21,15 e proveniente dall’India, risultati positivi al tampone per la ricerca del Covid-19. Il 9% dei 213 passeggeri e 10 c ...