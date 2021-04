Il Pensiero di San Giovanni XXIII per oggi 29 Aprile 2021 – Video (Di giovedì 29 aprile 2021) “Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni”è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo. ? oggi, tra tutti i santi, vi proponiamo un Pensiero di San Giovanni XXIII, il Papa buono per l’affetto che sapeva regalare ai fedeli. “Non consultarti con le tue paure, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 29 aprile 2021) “Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni”è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo. ?, tra tutti i santi, vi proponiamo undi San, il Papa buono per l’affetto che sapeva regalare ai fedeli. “Non consultarti con le tue paure, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il Pensiero di San Giovanni XXIII per oggi 29 Aprile 2021 – Video - vivereinsiemeRP : Un grandissimo pensiero per i nostri ragazzi! Grazie di cuore a tutti i parrocchiani della Parrocchia San Giuseppe… - Oscar_Tilli_San : @MarcelloVitale3 Pensare come uomini di azione e agire come uomini di pensiero! (Cit.) - __Kekka___ : Ho un pensiero cattivo su un ragazzo di Amici (e non è San Gennaro), ma mi sto trattenendo perché la devo smettere di fare la stronza. - aleorto824 : San Paolo è vissuto 2000 anni fa, ovvio che sarebbe contrario, è portavoce di un’epoca in cui lapidavano le donne e… -