Il Paradiso delle Signore | trama 29 aprile | una terribile scenata

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ilregalerà al pubblico di Rai 1 una puntata davvero ricca di colpi di scena, come spiega ladi oggi, giovedì 29. Ancora una volta l'attenzione sarà puntata su Rocco, che, nonostante abbia baciato Irene, si ritroverà sempre più geloso del meccanico incaricato da Armando di sistemare le biciclette della sua squadra, il quale dimostrerà molto interesse nei confronti di Maria, a sua volta innamorata pazza di Rocco. A questo punto, la Cipriani metterà a punto una strategia affinché i due giovani possano finalmente avvicinarsi. In casa Amato, intanto, ci sarannonovità importanti dopo la confessione di Giuseppe che ha spiegato a Salvatore del suo coinvolgimento nel losco affare della contraffazione degli abiti del. ...

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: la troppa confidenza tra Gabriella e Salvatore scatena la gelosia di Cosimo che fa una scenata davanti a tutti umiliando la Rossi.