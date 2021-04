Il paradiso delle signore 5 | COSIMO impazzito | cosa combinerà ora? Anticipazioni

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nel pomeriggio del 29 aprile il pubblico ha assistito a una puntata molto particolare de Il, intanto perché si è chiarito – definitivamente? – l’interesse di Rocco (Giancarlo Commare) per Maria (Chiara Russo), dopo un periodo in cui sembrava che il ragazzo fosse maggiormente interessato a Irene (Francesca Del Fa). Ma non solo: sono andate in ondascene particolarmente “forti” che hanno visto protagonista(Alessandro Cosentini)! Leggi anche: IL5,di venerdi 30 aprile 2021 Eh sì: anche sui social network si è parlato molto della completa perdita di controllo del Bergamini, che ha fatto una nuova e plateale scenata al Circolo e poi se l’è presa anche in privato ...