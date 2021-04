Il nuovo film di Sailor Moon arriva su Netflix (Di giovedì 29 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=OIY16Sn8x8I “Siamo venute qui per punirti in nome della Luna”. E qui sta per Netflix, dove il prossimo giugno arriverà il film in due parti Pretty Guardian Sailor Moon: Eternal, per la gioia dei numerosissimi fan della combattente che veste alla marinara. Si tratta della prosecuzione del progetto Sailor Moon Crystal, la serie anime che, a partire dal 2014, ha rinverdito le avventure di Bunny e delle altre paladine della legge create della mangaka Naoko Takeuchi. A differenza del cult negli anni ’90, questo nuovo adattamento – e così anche il prossimo lavoro – è molto più fedele alle storie raccontante nei fumetti, proponendo anche uno stile di animazione più moderno. Pretty Guardian Sailor Moon: Eternal ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=OIY16Sn8x8I “Siamo venute qui per punirti in nome della Luna”. E qui sta per, dove il prossimo giugno arriverà ilin due parti Pretty Guardian: Eternal, per la gioia dei numerosissimi fan della combattente che veste alla marinara. Si tratta della prosecuzione del progettoCrystal, la serie anime che, a partire dal 2014, ha rinverdito le avventure di Bunny e delle altre paladine della legge create della mangaka Naoko Takeuchi. A differenza del cult negli anni ’90, questoadattamento – e così anche il prossimo lavoro – è molto più fedele alle storie raccontante nei fumetti, proponendo anche uno stile di animazione più moderno. Pretty Guardian: Eternal ...

