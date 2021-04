Il Napoli a 79 punti è sicuro di andare in Champions (tutti gli scenari) (Di giovedì 29 aprile 2021) La domanda che molti tifosi del Napoli si stanno ponendo da qualche giorno è se gli azzurri devono per forza vincere tutte le 5 partite rimanenti per essere certi della loro qualificazione ai gironi di Champions League, oppure se possono permettersi anche un mezzo passo falso con un pareggio e quattro vittorie. Escludiamo dalla lotta l’Inter, anche se con 5 sconfitte sarebbe potenzialmente risucchiata da una o più squadre. Ma restando ragionevoli, la lotta per la qualificazione alla Champions resta limitata a cinque squadre con tre posti a disposizione. Quindi, per essere certo di arrivare tra le prime 4, il Napoli non deve mai essere superato (oltre che dall’Inter, che ipotizziamo già prima) da 3 o più squadre. Vediamo quindi se ciò può accadere con quattro vittorie e un pareggio, ovvero a 79 punti. I ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) La domanda che molti tifosi delsi stanno ponendo da qualche giorno è se gli azzurri devono per forza vincere tutte le 5 partite rimanenti per essere certi della loro qualificazione ai gironi diLeague, oppure se possono permettersi anche un mezzo passo falso con un pareggio e quattro vittorie. Escludiamo dalla lotta l’Inter, anche se con 5 sconfitte sarebbe potenzialmente risucchiata da una o più squadre. Ma restando ragionevoli, la lotta per la qualificazione allaresta limitata a cinque squadre con tre posti a disposizione. Quindi, per essere certo di arrivare tra le prime 4, ilnon deve mai essere superato (oltre che dall’Inter, che ipotizziamo già prima) da 3 o più squadre. Vediamo quindi se ciò può accadere con quattro vittorie e un pareggio, ovvero a 79. I ...

