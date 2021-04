“Il momento tanto atteso è arrivato”: Isola dei Famosi 2021, succederà questa sera (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo è l’ultimo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021 di giovedì sera. A partire dalla prossima settimana, infatti, il reality show di Ilary Blasi cambia giorno. Ferma restando la diretta del lunedì, il pubblico ritroverà conduttrice e opinionisti pronti a commentare le vicende dei naufraghi in Honduras il venerdì. Insomma, il doppio appuntamento settimanale ricalca quello del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il motivo? Dietro alla scelta di Mediaset il fatto che lo share dell’Isola è andato calando in modo molto brusco, forse per la posizione troppo ravvicinata tra le due puntate, per questo si cambia giorno della messa in onda. Dunque l’Isola andrà ad occupare lo spazio che Pio e Amedeo, che anche nella seconda puntata di Felicissima sera hanno fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Questo è l’ultimo appuntamento dell’deidi giovedì. A partire dalla prossima settimana, infatti, il reality show di Ilary Blasi cambia giorno. Ferma restando la diretta del lunedì, il pubblico ritroverà conduttrice e opinionisti pronti a commentare le vicende dei naufraghi in Honduras il venerdì. Insomma, il doppio appuntamento settimanale ricalca quello del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il motivo? Dietro alla scelta di Mediaset il fatto che lo share dell’è andato calando in modo molto brusco, forse per la posizione troppo ravvicinata tra le due puntate, per questo si cambia giorno della messa in onda. Dunque l’andrà ad occupare lo spazio che Pio e Amedeo, che anche nella seconda puntata di Felicissimahanno fatto ...

