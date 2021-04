Il mercato in campo – Esterni “alla Darmian”, autentica manna (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli ultimi due successi interisti hanno un comune denominatore: 1-0 goal di Matteo Darmian, praticamente allo stesso minuto di gioco. Grazie alla capacità dell’ex Manchester United di accompagnare l’azione offensiva e inserirsi negli spazi con i tempi giusti, gli uomini di Antonio Conte sono riusciti ad abbattere le resistenze di Cagliari e Verona, assicurandosi altri sei punti nella trionfale cavalcata Scudetto. Nella ricca e completa campagna di rafforzamento estiva l’arrivo di Darmian era un po’ passato tra l’indifferenza generale, non trattandosi di quei top player che vendono le copertine dei quotidiani. Rientra tra quegli elementi che ogni tecnico vorrebbe avere a disposizione per duttilità tattica, senso della posizione, doti atletiche, caratteristiche tecniche e spirito di gruppo senza mai una parola fuori posto. Gli anni ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli ultimi due successi interisti hanno un comune denominatore: 1-0 goal di Matteo, praticamente allo stesso minuto di gioco. Graziecapacità dell’ex Manchester United di accompagnare l’azione offensiva e inserirsi negli spazi con i tempi giusti, gli uomini di Antonio Conte sono riusciti ad abbattere le resistenze di Cagliari e Verona, assicurandosi altri sei punti nella trionfale cavalcata Scudetto. Nella ricca e completa campagna di rafforzamento estiva l’arrivo diera un po’ passato tra l’indifferenza generale, non trattandosi di quei top player che vendono le copertine dei quotidiani. Rientra tra quegli elementi che ogni tecnico vorrebbe avere a disposizione per duttilità tattica, senso della posizione, doti atletiche, caratteristiche tecniche e spirito di gruppo senza mai una parola fuori posto. Gli anni ...

