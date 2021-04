Il giornalista Bolognetti (già in sciopero della fame) annuncia altra azione di disobbedienza civile. (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco la lettera inviata al Ministro Lamorgese e tutt’ora senza risposta. Maurizio Bolognetti, giornalista, corrispondente di Radio Radicale, è in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 14 Aprile per chiedere verità su questi 15 mesi di emergenza sanitaria, che, afferma, “si è fatta sempre più emergenza democratica”. Ora Bolognetti annuncia che il 30 Aprile intende dar corpo anche ad un’altra forma di azione e lotta nonviolenta: la disobbedienza civile. Nelle scorse ore, il giornalista ha spiegato le sue ragioni in una lettera aperta al Ministro Lamorgese e per conoscenza al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro della Sanità Speranza, oltre che alla ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco la lettera inviata al Ministro Lamorgese e tutt’ora senza risposta. Maurizio, corrispondente di Radio Radicale, è indalle ore 23.59 del 14 Aprile per chiedere verità su questi 15 mesi di emergenza sanitaria, che, afferma, “si è fatta sempre più emergenza democratica”. Orache il 30 Aprile intende dar corpo anche ad un’forma die lotta nonviolenta: la. Nelle scorse ore, ilha spiegato le sue ragioni in una lettera aperta al Ministro Lamorgese e per conoscenza al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al MinistroSanità Speranza, oltre che alla ...

