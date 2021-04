Il gioielliere che ha ucciso due rapinatori nel Cuneese è indagato per omicidio (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa. Sono i reati contestati a Mario Roggero, il gioielliere che il prossimo 5 maggio compirà 67 anni, che ieri pomeriggio ha ucciso a colpi di pistola due rapinatori ferendone un terzo nella frazione Gallo di Grinzane Cavour, poco distante da Alba, in provincia di Cuneo. Continuano intanto le indagini di Procura e carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, analizzando anche video di telecamere di sorveglianza nella zona.. Roggero avrebbe sparato dopo che i rapinatori hanno colpito con un pugno la moglie, legato i polsi alla figlia e tentato di appropriarsi dell'incasso, dopo che gia si erano fatti consegnare alcuni preziosi. Resta da capire se il gioielliere abbia sparato all'interno del negozio o ... Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI -colposo ed eccesso di legittima difesa. Sono i reati contestati a Mario Roggero, ilche il prossimo 5 maggio compirà 67 anni, che ieri pomeriggio haa colpi di pistola dueferendone un terzo nella frazione Gallo di Grinzane Cavour, poco distante da Alba, in provincia di Cuneo. Continuano intanto le indagini di Procura e carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, analizzando anche video di telecamere di sorveglianza nella zona.. Roggero avrebbe sparato dopo che ihanno colpito con un pugno la moglie, legato i polsi alla figlia e tentato di appropriarsi dell'incasso, dopo che gia si erano fatti consegnare alcuni preziosi. Resta da capire se ilabbia sparato all'interno del negozio o ...

Giorgiolaporta : Lui è #MarioRoggero il #gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori. Non solo gli esprimo la mia vicinanza umana per l'a… - fisco24_info : Rapina Cuneo, legale gioielliere: 'Scelta di sopravvivenza': Le parole dell'avvocato del commerciante di Grinzane C… - CuccioloHD : RT @vocedelpatriota: Cuneo; tentata rapina, Meloni: solidarietà al gioielliere che ha difeso la sua attività lavorativa - Luciano21404794 : @Agenzia_Italia Niente di nuovo sotto il sole.. meglio se i rapinatori l’avessero fatta franca magari lasciando die… - rep_torino : Rapina Cuneo, indagato per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa il gioielliere di Grinzane che ha ucciso… -