Il fondatore di Biontech è sicuro: "Il nostro vaccino efficace contro la variante indiana" (Di giovedì 29 aprile 2021) . Il fondatore di Biontech, Ugur Sahin, Il ricercatore tedesco di origine turca che ha creato il vaccino Pfizer, si è detto fiducioso che il suo siero sia efficace contro la variante indiana. Ha inoltre annunciato un'eventuale terza dose da somministrare a 9 o 12 mesi. Sull'immunità di gregge: probabilmente ad agosto. La sperimentazione è ancora in corso, ma Ugur Sahin, il fondatore di Biontech, l'azienda tedesca che ha messo a punto il vaccino contro il Covid insieme a Pfizer, ha detto di essere "fiducioso": il loro vaccino sarebbe efficace contro la variante indiana. "Sebbene i test siano ancora in corso – ha detto ...

