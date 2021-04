(Di giovedì 29 aprile 2021) La terribile ondata del virus che sta colpendo l'causaa chi in quel paese vive e si sente inerme. L'attorenoracconta come sta vivendo la pandemia dal suo paese natale, ...

Advertising

Adnkronos : #CovidIndia, il dolore di #Sandokan: “Il mio popolo soffre”. - zazoomblog : Il dolore di Kabir Bedi: In India ogni giorno muoiono persone che conosco è straziante - #dolore #Kabir #Bedi:… - Cecife7 : RT @Adnkronos: #CovidIndia, il dolore di #Sandokan: “Il mio popolo soffre”. - globalistIT : - MarcG_69 : RT @Adnkronos: #CovidIndia, il dolore di #Sandokan: “Il mio popolo soffre”. -

Ultime Notizie dalla rete : dolore Kabir

La terribile ondata del virus che sta colpendo l'India causaa chi in quel paese vive e si sente inerme. L'attore indianoBedi racconta come sta vivendo la pandemia dal suo paese natale, direttamente dalla sua casa di Mumbai. ″Ogni giorno ...CosìBedi, raggiunto nella sua casa a Mumbai dall'Adnkronos, esprime tutta la sua gratitudine ... Testimone diretto di quanto sta accadendo in India l'attore con granderacconta quanto vede ...L'attore indiano: "La sofferenza in India mi ricorda quella provata dalla Lombardia nella prima ondata. Ringrazio Draghi per l'impegno nei confronti del mio paese" ...L'attore indiano, Sandokan nell'omonimo sceneggiato, all'Adnkronos: "Grazie a Draghi e al popolo italiano per il sostegno al mio sofferente paese" ...