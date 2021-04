Il criminale Igor il Russo condannato all' ergastolo in Spagna

(Di giovedì 29 aprile 2021) Aveva colpito anche in Italia, a Bobbio, seminando per intere settimana scompiglio nascondendosi. Norbert Feher , aliasil, è statoinalla massima pena per uno dei tre ...

Advertising

giovannafadda4 : RT @ImolaOggi: Norbert Feher, criminale serbo di etnia ungherese, è stato condannato all'eragastolo. I giornalari continuano a chiamarlo 'I… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Norbert Feher, criminale serbo di etnia ungherese, è stato condannato all'eragastolo. I giornalari continuano a chiamarlo 'I… - globalistIT : - GraalTruth : RT @ImolaOggi: Norbert Feher, criminale serbo di etnia ungherese, è stato condannato all'eragastolo. I giornalari continuano a chiamarlo 'I… - peppiniellopz : RT @ImolaOggi: Norbert Feher, criminale serbo di etnia ungherese, è stato condannato all'eragastolo. I giornalari continuano a chiamarlo 'I… -

Ultime Notizie dalla rete : criminale Igor

Inoltre,dovrà risarcire le famiglie delle vittime con più di tre milioni di euro. ad_dyn Ildi origine serba è in carcere dal dicembre del 2017, quando venne arrestato dopo aver ...Inoltre,dovrà risarcire le famiglie delle vittime con più di tre milioni di euro. Ildi origine serba è in carcere dal dicembre del 2017, quando venne arrestato dopo aver seminato il ...Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato condannato in Spagna alla massima pena — un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni — per uno dei tre omicid ...Norbert Feher è stato condannato alla massima pena per uno dei tre omicidi di cui è considerato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona. Per gli altri due assassinii la pena decisa dal giudice è di 25 ...