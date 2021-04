Il Cdm approva il Pnrr. Via libera anche al dl Proroghe (Di giovedì 29 aprile 2021) approvazione del Pnrr e fine dello smart working al 50 per cento per i dipendenti statali. Sono queste le novità più importanti del Consiglio dei ministri di oggi. Un cdm che si è sdoppiato in due incontri, mattina e pomeriggio, e che ha messo il bollino finale al Recovery. Adesso manca solo l’invio a Bruxelles. Alcuni temi attesi sono però rimasti fuori. Non si è parlato di concessioni balneari (ma ciò non significa che l’estate sia in pericolo, il dossier riguarda la riforma di sistema, come ha precisato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia). Non si è parlato di rottamazione delle cartelle. Rimandato tutto alla prossima settimana quando si discuterà di un decreto imprese bis. Entrano invece nel dl Proroghe, esaminato e approvato dal Cdm, importanti novità che riguardano la vita quotidiana: la proroga dei ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021)zione dele fine dello smart working al 50 per cento per i dipendenti statali. Sono queste le novità più importanti del Consiglio dei ministri di oggi. Un cdm che si è sdoppiato in due incontri, mattina e pomeriggio, e che ha messo il bollino finale al Recovery. Adesso manca solo l’invio a Bruxelles. Alcuni temi attesi sono però rimasti fuori. Non si è parlato di concessioni balneari (ma ciò non significa che l’estate sia in pericolo, il dossier riguarda la riforma di sistema, come ha precisato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia). Non si è parlato di rottamazione delle cartelle. Rimandato tutto alla prossima settimana quando si discuterà di un decreto imprese bis. Entrano invece nel dl, esaminato eto dal Cdm, importanti novità che riguardano la vita quotidiana: la proroga dei ...

