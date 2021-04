Il caso Suarez | le chat di Paratici | “siamo la Juventus e la prefettura non ci riceve”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 aprile 2021) In casacontinua a tenere banco il. Non è un buon momento per il club bianconero che deve fare i conti con problemi dentro e fuori dal campo. La stagione non può essere considerata all’altezza, il percorso in campionato e Champions League è stato deludente ed il rischio è quello di fallire l’obiettivo quarto posto, sarebbe un danno gravissimo dal punto di vista sportivo ed economico. Una vicenda da chiarire è quella che riguarda il, tutto è nato dopo la rottura dell’uruguaiano con il Barcellona. Lasi è fiondata sull’attaccante, ma la trattativa non è andata in porto per problemi con il passaporto. Il, il retroscena suFoto di Crocchioni / AnsaNelle ultime ore è stata ...