Il caso del 90enne legato a chiave al letto della Rsa e abbandonato nelle sue deiezioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo hanno trovato così, sdraiato sul letto, inchiodato da una fascia chiusa a chiave che gli impediva di alzarsi o anche solo di muoversi. E non perché fosse pericoloso per sé o per gli altri, ma per la sola “colpa” di essere anziano. Ecco come viveva nonno Angelo, 90 anni che compirà il prossimo 15 maggio, prigioniero di una Rsa, la Sant’Anna di Pianezza (Torino), che avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Quando, nel marzo scorso, la nuora e suo medico personale, Caterina Rusz, è andata a trovarlo, lo ha trovato legato al letto e abbandonato nelle sue deiezioni. Una, due, tre volte, fino a quando lo stesso Angelo non l’ha pregata: “Ti prego, portami via da qui e chiama i carabinieri”. Così riporta la vicenda “La Stampa” di Torino. “Le fotografie sono chiare. Nonno ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo hanno trovato così, sdraiato sul, inchiodato da una fascia chiusa ache gli impediva di alzarsi o anche solo di muoversi. E non perché fosse pericoloso per sé o per gli altri, ma per la sola “colpa” di essere anziano. Ecco come viveva nonno Angelo, 90 anni che compirà il prossimo 15 maggio, prigioniero di una Rsa, la Sant’Anna di Pianezza (Torino), che avrebbe dovuto prendersi cura di lui. Quando, nel marzo scorso, la nuora e suo medico personale, Caterina Rusz, è andata a trovarlo, lo ha trovatoalsue. Una, due, tre volte, fino a quando lo stesso Angelo non l’ha pregata: “Ti prego, portami via da qui e chiama i carabinieri”. Così riporta la vicenda “La Stampa” di Torino. “Le fotografie sono chiare. Nonno ...

