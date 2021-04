Il cardinale Zuppi contro i bonus | Serve lavoro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Meno sussidi e più occupazione . È un affondo duro quello delarcivescovo di Bologna Matteoche, intervenuto in un convegno su come sarà ilsuperata la pandemia , ha spiegato ...

Meno sussidi e più occupazione . È un affondo duro quello delarcivescovo di Bologna Matteoche, intervenuto in un convegno su come sarà il lavoro superata la pandemia , ha spiegato come futuro e assistenzialismo stiano su due direzioni diverse, ...Sempre su impulso dell'arcivescovo di Bologna,Matteo Maria, anche quest'anno vorremmo dare un segno di attenzione a quanti vivono ancora le difficoltà economiche legate alla pandemia.L’affondo dell’arcivescovo di Bologna: meno sussidi e più posti, ma non precari. "L’assistenzialismo può diventare patologico" ...L’affondo dell’arcivescovo di Bologna Zuppi: meno sussidi e più posti, ma non precari. "L’assistenzialismo può diventare patologico" ...