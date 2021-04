Il Barcellona si fa rimontare in casa dal Granada (1-2) e getta la Liga al vento (Di giovedì 29 aprile 2021) Incredibile al Camp Nou. Il Barcellona perde in casa con il Granada e butta una grande occasione di vincere la Liga, quantomeno di andare in testa al campionato quando mancano cinque giornate. Il Barcellona gioca il recupero contro il Granada, perde 2-1 dopo essere andato in vantaggio per 1-0 con Messi. Due gol del Granada nella ripresa. Il risultato finisce così e alla squadra di Koeman ovviamente non serve l’82% del possesso palla. La classifica vede adesso in testa l’Atletico Madrid con 73 punti, poi Barcellona e Real Madrid con 71, Siviglia con 70. Se avesse vinto stasera, il Barcellona sarebbe andato solo in testa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) Incredibile al Camp Nou. Ilperde incon ile butta una grande occasione di vincere la, quantomeno di andare in testa al campionato quando mancano cinque giornate. Ilgioca il recupero contro il, perde 2-1 dopo essere andato in vantaggio per 1-0 con Messi. Due gol delnella ripresa. Il risultato finisce così e alla squadra di Koeman ovviamente non serve l’82% del possesso palla. La classifica vede adesso in testa l’Atletico Madrid con 73 punti, poie Real Madrid con 71, Siviglia con 70. Se avesse vinto stasera, ilsarebbe andato solo in testa. L'articolo ilNapolista.

