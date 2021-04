Il bambino si rifiuta di riordinare la camera: la reazione della madre è scioccante. VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Voi cosa fate quando vostro figlio di 5 anni si rifiuta di mettere in ordine la camera? La reazione di questa mamma è stata sicuramente estrema e molto discussa, dividendo il web tra chi ha criticato la sua scelta e chi invece era d’accordo con lei. Fatto sta che il VIDEO pubblicato su Tik Tok è diventato virale in poche ore. “Spazzatura, arriviamo” A chi non è mai capitato di litigare con i genitori per il disordine della propria cameretta? Tutti siamo stati bambini e ci siamo “annoiati” al solo pensiero di dover mettere in ordine i giochi, poi da genitori abbiamo provato anche noi la “scocciatura” di dover sistemare la camera dei nostri figli. Niente di nuovo insomma, ma la soluzione trovata da questa donna ha diviso il web: stufa delle risposte impertinenti del ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 29 aprile 2021) Voi cosa fate quando vostro figlio di 5 anni sidi mettere in ordine la? Ladi questa mamma è stata sicuramente estrema e molto discussa, dividendo il web tra chi ha criticato la sua scelta e chi invece era d’accordo con lei. Fatto sta che ilpubblicato su Tik Tok è diventato virale in poche ore. “Spazzatura, arriviamo” A chi non è mai capitato di litigare con i genitori per il disordinepropria cameretta? Tutti siamo stati bambini e ci siamo “annoiati” al solo pensiero di dover mettere in ordine i giochi, poi da genitori abbiamo provato anche noi la “scocciatura” di dover sistemare ladei nostri figli. Niente di nuovo insomma, ma la soluzione trovata da questa donna ha diviso il web: stufa delle risposte impertinenti del ...

Advertising

OGGIRIO : @DanieleDann1 @demian_online @DottAngeloC Il bambino studia ma non si applica. Spesso si rifiuta di rispondere se l… - ElenaPandino : @ilnonequilibrio Ma un bambino si rifiuta di mettere la mascherina non si possono prendere provvedimenti? Allontana… - peppamilano : Comportamento un po' infantile quello di oggi, purtroppo direi, perché è sempre stato molto corretto ma oggi come o… -