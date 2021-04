Il 5G cinese in Italia? Ha costi nascosti miliardari. Tutti i numeri di Cefriel (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia può permettersi i “costi nascosti” del 5G dei fornitori cinesi Huawei e Zte? È la domanda che sorge quasi spontanea sfogliando un recente studio condotto da un team multidisciplinare di ricercatori europei, guidati dal tedesco Brandenburg Institute for Society and Security. I risultati Italiani dell’indagine (che è stata finanziata da un bando del dipartimento di Stato statunitense) sono stati presentati durante il webinar “Reti 5G: quali sono i costi nascosti dovuti a tecnologia inaffidabile?” organizzato da Cefriel oggi, lo stesso giorno in cui Il Sole 24 Ore ha rivelato che Tim ha chiuso definitivamente e ufficialmente le porte a Huawei sulla realizzazione della rete d’accesso 5G in Italia preferendo all’azienda cinese la ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) L’può permettersi i “nas” del 5G dei fornitori cinesi Huawei e Zte? È la domanda che sorge quasi spontanea sfogliando un recente studio condotto da un team multidisciplinare di ricercatori europei, guidati dal tedesco Brandenburg Institute for Society and Security. I risultatini dell’indagine (che è stata finanziata da un bando del dipartimento di Stato statunitense) sono stati presentati durante il webinar “Reti 5G: quali sono inasdovuti a tecnologia inaffidabile?” organizzato daoggi, lo stesso giorno in cui Il Sole 24 Ore ha rivelato che Tim ha chiuso definitivamente e ufficialmente le porte a Huawei sulla realizzazione della rete d’accesso 5G inpreferendo all’aziendala ...

