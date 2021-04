Igor il Russo condannato in Spagna: la pena è l’ergastolo (Di giovedì 29 aprile 2021) Per Igor il Russo, detenuto in Spagna dopo essere stato arrestato nel 2017, il giudice ha stabilito la condanna all’ergastolo. Il criminale si è macchiato di numerosi omicidi. Igor il RussoNorbert Feher, meglio conosciuto come Igor il Russo, è stato condannato in Spagna all’ergastolo, la massima pena possibile, per uno dei tre omicidi del 2017 di cui è considerato colpevole. Si tratta dell’assassinio dell’allevatore José Luis Iranzo. La condanna potrà essere sospesa eventualmente dopo 30 anni di carcere, a determinate condizioni. Per gli altri due omicidi, quelli degli agenti della Guardia Civile Victor Romero e Victor Jesus Caballero, il giudice ha stabilito una ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021) Peril, detenuto indopo essere stato arrestato nel 2017, il giudice ha stabilito la condanna al. Il criminale si è macchiato di numerosi omicidi.ilNorbert Feher, meglio conosciuto comeil, è statoinal, la massimapossibile, per uno dei tre omicidi del 2017 di cui è considerato colpevole. Si tratta dell’assassinio dell’allevatore José Luis Iranzo. La condanna potrà essere sospesa eventualmente dopo 30 anni di carcere, a determinate condizioni. Per gli altri due omicidi, quelli degli agenti della Guardia Civile Victor Romero e Victor Jesus Caballero, il giudice ha stabilito una ...

Advertising

TgLa7 : ++ #Spagna: Igor il Russo condannato all'ergastolo ++ Giudicato colpevole di tre omicidi avvenuti nel 2017 in Arago… - MediasetTgcom24 : Spagna, Igor il Russo condannato all'ergastolo #Igorilrusso - Agenzia_Ansa : Norbert Feher, alias Igor il Russo, è stato condannato in Spagna alla massima pena per uno dei tre omicidi di cui è… - ImolaOggi : Norbert Feher, criminale serbo di etnia ungherese, è stato condannato all'eragastolo. I giornalari continuano a chiamarlo 'Igor il russo' - MassimoCocilovo : Volevo dire che Igor il russo è serbo... #igor -