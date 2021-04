Igor il russo condannato all’ergastolo in Spagna per tre omicidi del 2017 in Aragona (Di giovedì 29 aprile 2021) Norbert Feher, alias Igor il russo, è stato condannato in Spagna alla massima pena; un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni; per uno dei tre omicidi di cui è considerato colpevole, avvenuti nel 2017 in Aragona. Per gli altri due assassinii la pena decisa dal giudice è di 25 anni ciascuno. La settimana scorsa l’uomo era stato dichiarato colpevole dei tre crimini più gravi imputatigli dalla giustizia spagnola: gli omicidi dell’allevatore José Luis Iranzo e degli agenti della Guardia Civil Víctor Romero e Víctor Jesús Caballero, freddati la sera del 14 dicembre 2017 ad Andorra, località dell’Aragona. Un verdetto che il criminale, in realtà nato in Serbia; aveva ascoltato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Norbert Feher, aliasil, è statoinalla massima pena; un ergastolo che potrà essere sospeso a determinate condizioni, nel suo caso, dopo 30 anni; per uno dei tredi cui è considerato colpevole, avvenuti nelin. Per gli altri due assassinii la pena decisa dal giudice è di 25 anni ciascuno. La settimana scorsa l’uomo era stato dichiarato colpevole dei tre crimini più gravi imputatigli dalla giustizia spagnola: glidell’allevatore José Luis Iranzo e degli agenti della Guardia Civil Víctor Romero e Víctor Jesús Caballero, freddati la sera del 14 dicembread Andorra, località dell’. Un verdetto che il criminale, in realtà nato in Serbia; aveva ascoltato ...

