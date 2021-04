Ignazio Moser sbarca all’Isola dei Famosi: il nuovo concorrente approda in Honduras nel segno del “bacio” (Di giovedì 29 aprile 2021) Ignazio Moser è un nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi. Nuova avventura televisiva per il compagno di Cecilia Rodriguez, che questa sera sbarca in Honduras. Il suo approdo sull’isola è subito nel segno del bacio: l’ex ciclista deve infatti sottoporsi alla prova in apnea assieme a Francesca Lodo, per consentire alla naufraga una lauta ricompensa dopo la delusione della scorsa puntata. Ignazio Moser sbarca in Honduras Alla fine le voci che si sono susseguite nelle scorse settimane si sono concretizzate: Ignazio Moser è ufficialmente un nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi. Le indiscrezioni su ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021)è unnaufrago de L’Isola dei. Nuova avventura televisiva per il compagno di Cecilia Rodriguez, che questa serain. Il suo approdo sull’isola è subito neldel: l’ex ciclista deve infatti sottoporsi alla prova in apnea assieme a Francesca Lodo, per consentire alla naufraga una lauta ricompensa dopo la delusione della scorsa puntata.inAlla fine le voci che si sono susseguite nelle scorse settimane si sono concretizzate:è ufficialmente unde L’Isola dei. Le indiscrezioni su ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - LuisaRL3 : RT @simona01__: ma è Ignazio Moser o Can Yaman? #isola #giuliasalemi #prelemi - Sabrina16278490 : Gli opinionisti nei reality hanno rotto le balls .a me del loro opinare #fregaca$$i .. buona isola solo a Francesca… - alesslovesfede : RT @Ri_Ghetto: Ignazio Moser alto 1.91 cm io non dico altro perché basta. #isola - lalla69485718 : Ignazio Moser patrimonio dell'UNESCO. un ragazzo umile, attivo e bello. che altro possiamo chiedere in più? #isola… -