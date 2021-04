I sindaci di Qualiano e Mugnano a TeleClubItalia | ”Preoccupati per le scuole”

(Di giovedì 29 aprile 2021) La situazione epidemiologica in Campania sembra essersi stabilizzata, conseguenza anche dell’efficiente campagna vaccinale. La Regione infatti conta circa l’8% della popolazione che ha già ricevuto entrambe le dosi di vaccino. In collegamento alla trasmissione di“Campania Oggi”, il sindaco diLuigi Sarnataro, e il primo cittadino di, Raffaele De Leonardis, fanno un L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Un centro che servirà i Comuni di Villaricca,e Calvizzano. Per noiè una conquista importante ottenuta col dialogo e attraverso la rappresentanza delle istanze dei nostri cittadini. ...In molti punti nevralgici del territorio campano è subito stop scuola, allarme daiai ... A, il sindaco Raffaele De Leonardis ha firmato una ordinanza per la chiusura di due plessi: il "...VILLARICCA – Taglio del nastro per il nuovo centro vaccinale di via Napoli a Villaricca, un Hub che servirà anche le cittadinanze di Qualiano e Calvizzano. Con il sindaco Rosaria Punzo c’erano proprio ...Inaugurato questa mattina il centro vaccinale di Villaricca. Presenti al taglio del nastro della tensostruttura di via Napoli, oltre ...