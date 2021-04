I rischi della cancel culture, la “dottrina Mitterrand” e le tradizioni costituzionali (Di giovedì 29 aprile 2021) La forza e i limiti della Memoria. Parola che in questo caso va scritta in maiuscolo, così come la parola Storia, con cui dialoga e compete. L’arresto di sette ex terroristi in Francia, non più protetti dalla cosiddetta “dottrina Mitterrand”, è un caso tipico su cui misurare questa forza e i suoi limiti, spiega al Foglio il professor Sabino Cassese, giurista e giudice emerito della Corte costituzionale. Come prima impressione più generale, ci dice Cassese, “si può anche pensare che questa vicenda corra un po’ il rischio di essere un ‘oppio dei popoli’, cioè un occuparsi di cose d’importanza oggi relativa, anziché di quelle urgenti: il Recovery Plan, o la riforma della scuola… Ma non è così”. Invece, riflette il professor Cassese, “in un momento di passaggio come quello che, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) La forza e i limitiMemoria. Parola che in questo caso va scritta in maiuscolo, così come la parola Storia, con cui dialoga e compete. L’arresto di sette ex terroristi in Francia, non più protetti dalla cosiddetta “”, è un caso tipico su cui misurare questa forza e i suoi limiti, spiega al Foglio il professor Sabino Cassese, giurista e giudice emeritoCorte costituzionale. Come prima impressione più generale, ci dice Cassese, “si può anche pensare che questa vicenda corra un po’ ilo di essere un ‘oppio dei popoli’, cioè un occuparsi di cose d’importanza oggi relativa, anziché di quelle urgenti: il Recovery Plan, o la riformascuola… Ma non è così”. Invece, riflette il professor Cassese, “in un momento di passaggio come quello che, ...

