I recovery plan degli altri e l’arte di fare la spesa

Quasi trecento giorni dopo l'accordo sul recovery fund, nel luglio dello scorso anno, i paesi europei devono consegnare i loro piani nazionali, che è come presentare il compito scritto a un esame. S'era pensato che chi consegnava per primo fosse avvantaggiato, ma come spiegheremo dopo non è così: è il momento del voto finale, cioè l'approvazione o promozione, che conta per poter ottenere i fondi in fretta. Certo, ora con la prova scritta già molte cose della volontà politica dei paesi europei si possono capire. Ma risuona il mantra dell'Ue degli ultimi mesi, cioè che i soldi ci sono ma bisogna saperli spendere bene. Siamo andate a curiosare cosa fanno gli altri paesi, abbiamo trovato polemiche, rischi e delusioni. E ci siamo fatte un'idea dell'arte europea di fare la spesa.

