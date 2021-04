«I nuovi investimenti rischiano di finire all’industria bellica e non alla Sanità» (Di giovedì 29 aprile 2021) Se si fa una ricerca sul sito del governo, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza le parole spese militari e armi non compaiono. Ma quanti fondi finiranno all’industria bellica senza dichiararlo? È quello che si domandano il Comitato Bds, Comitato di lotta per la salute mentale di Napoli, Comitato Pace, disarmo e smilitarizzazione, Napoli città di Pace, Rete campana contro la guerra e il militarismo in un opuscolo scaricabile all’indirizzo http://tinyurl.com/opuantim. Delle sei misure previste dal Pnrr (191,5 miliardi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 aprile 2021) Se si fa una ricerca sul sito del governo, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza le parole spese militari e armi non compaiono. Ma quanti fondi finirannosenza dichiararlo? È quello che si domandano il Comitato Bds, Comitato di lotta per la salute mentale di Napoli, Comitato Pace, disarmo e smilitarizzazione, Napoli città di Pace, Rete campana contro la guerra e il militarismo in un opuscolo scaricabile all’indirizzo http://tinyurl.com/opuantim. Delle sei misure previste dal Pnrr (191,5 miliardi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

