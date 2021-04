“I nove terroristi rossi catturati in Francia tornano a casa”: lo ha deciso il giudice durante la prima udienza a Parigi (Di giovedì 29 aprile 2021) A poco più di 24 ore dall’arresto di sette ex terroristi di estrema sinistra, condannati per reati di sangue commessi in Italia negli anni di Piombo, e la decisione di altri due di consegnarsi alle autorità francesi, il giudice che ha presieduto la prima udienza ha deciso che, mentre sarà analizzata la possibilità dell’estradizione, questi non attenderanno l’esito dell’esame in carcere, ma in regime di libertà vigilata. Secondo quanto appreso dall’Ansa, il giudice ha stabilito per loro diversi gradi di restrizioni, legati probabilmente anche alla diversa età e condizioni di salute. Tutto nel giorno in cui anche i due ex brigatisti, Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, avevano deciso di consegnarsi alla giustizia francese, dopo 24 ore di latitanza seguite agli arresti dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) A poco più di 24 ore dall’arresto di sette exdi estrema sinistra, condannati per reati di sangue commessi in Italia negli anni di Piombo, e la decisione di altri due di consegnarsi alle autorità francesi, ilche ha presieduto lahache, mentre sarà analizzata la possibilità dell’estradizione, questi non attenderanno l’esito dell’esame in carcere, ma in regime di libertà vigilata. Secondo quanto appreso dall’Ansa, ilha stabilito per loro diversi gradi di restrizioni, legati probabilmente anche alla diversa età e condizioni di salute. Tutto nel giorno in cui anche i due ex brigatisti, Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, avevanodi consegnarsi alla giustizia francese, dopo 24 ore di latitanza seguite agli arresti dei ...

Advertising

infoitinterno : Libertà vigilata per i nove terroristi «rossi» arrestati in Francia, in attesa dell’estradizione - GianniPulito : RT @tempoweb: Subito libertà vigilata per i nove ex terroristi italiani delle Brigate Rosse #Francia #iltempoquotidiano - zazoomblog : Tutti a casa i nove ex terroristi rossi a Parigi - #Tutti #terroristi #rossi #Parigi - tempoweb : Subito libertà vigilata per i nove ex terroristi italiani delle Brigate Rosse #Francia #iltempoquotidiano… -