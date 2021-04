I genitori negazionisti del tampone che rinunciano alle cure per il figlio a Trento (Di giovedì 29 aprile 2021) Niente tampone per il figlio, anche se questo rifiuto comporta la sospensione di cure particolarmente importanti per evitare shock allergici da punture d’api. Il caso, riportato dal quotidiano l’Adige, riguarda un minore di una decina d’anni che dal 2018 è in cura all’ospedale Santa Chiara di Trento proprio per ridurre il rischio legato all’allergia. Con la pandemia, però, per accedere al reparto di pediatria, dove il piccolo si sottopone alle terapie, i sanitari hanno introdotto l’obbligo del tampone. Obbligo che il padre del piccolo rifiuta e ritiene vada a ledere il diritto alla salute garantito dalla Costituzione. Tramite il proprio avvocato, la famiglia chiede di poter accedere alle terapie in forma domiciliare. Il singolare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) Nienteper il, anche se questo rifiuto comporta la sospensione diparticolarmente importanti per evitare shockrgici da punture d’api. Il caso, riportato dal quotidiano l’Adige, riguarda un minore di una decina d’anni che dal 2018 è in cura all’ospedale Santa Chiara diproprio per ridurre il rischio legato all’rgia. Con la pandemia, però, per accedere al reparto di pediatria, dove il piccolo si sottoponeterapie, i sanitari hanno introdotto l’obbligo del. Obbligo che il padre del piccolo rifiuta e ritiene vada a ledere il diritto alla salute garantito dalla Costituzione. Tramite il proprio avvocato, la famiglia chiede di poter accedereterapie in forma domiciliare. Il singolare ...

I genitori negazionisti del tampone che rinunciano alle cure per il figlio a Trento Niente tampone per il figlio, anche se questo rifiuto comporta la sospensione di cure particolarmente importanti per evitare shock allergici da punture d'api. Il caso riguarda un minore di una decina ...

