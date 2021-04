I "cattivi maestri" e gli arresti francesi (Di giovedì 29 aprile 2021) Non è mai troppo tardi e forse è inevitabilmente comprensibile e in qualche modo superflua la reazione comune agli arresti di Parigi: finalmente! La mia generazione ha vissuto questa tragica ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 aprile 2021) Non è mai troppo tardi e forse è inevitabilmente comprensibile e in qualche modo superflua la reazione comune aglidi Parigi: finalmente! La mia generazione ha vissuto questa tragica ...

Assicurato alla giustizia uno degli assassini del maresciallo di Barletta Francesco Dicataldo ... "servo dello Stato" e tante altre "perle di saggezza" tanto in voga in quegli anni caratterizzati si da forte fermento intellettuale, ma anche da "soccorsi rossi", "cattivi maestri", "eversione nera"...

