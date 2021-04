“Ho un regalo per voi”. Giorgio Manetti sorprende tutti, il ‘ritorno’ a bomba dell’ex di Gemma Galgani (Di giovedì 29 aprile 2021) Giorgio Manetti non è intenzionato a fermarsi più. Solo poche ore fa l’ex fidanzato di Gemma Galgani ed ex cavaliere dunque di ‘Uomini e Donne’ ha annunciato una grandiosa novità a tutti i suoi follower di Instagram. Si è immortalato in una foto e ha svelato la novità assoluta. Dopo averci lavorato tanto, è stato finalmente in grado di raggiungere il risultato sperato e ha voluto condividere questa gioia straordinaria insieme a coloro che lo seguono online costantemente. La televisione l’ha ormai abbandonata da tempo, infatti nonostante si sia soffermato nel recente passato anche sulla dama torinese, ha sempre ammesso di non aver più voglia di ritornare nel dating show di Maria De Filippi. La sua esperienza è ormai stata fatta e ritiene che sia giusto non insistere su questo percorso. Ed effettivamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)non è intenzionato a fermarsi più. Solo poche ore fa l’ex fidanzato died ex cavaliere dunque di ‘Uomini e Donne’ ha annunciato una grandiosa novità ai suoi follower di Instagram. Si è immortalato in una foto e ha svelato la novità assoluta. Dopo averci lavorato tanto, è stato finalmente in grado di raggiungere il risultato sperato e ha voluto condividere questa gioia straordinaria insieme a coloro che lo seguono online costantemente. La televisione l’ha ormai abbandonata da tempo, infatti nonostante si sia soffermato nel recente passato anche sulla dama torinese, ha sempre ammesso di non aver più voglia di ritornare nel dating show di Maria De Filippi. La sua esperienza è ormai stata fatta e ritiene che sia giusto non insistere su questo percorso. Ed effettivamente ...

Advertising

g_falcomata : L' #altavelocità fino a #ReggioCalabria non è un regalo al #sud, ma un diritto che ci è stato negato per lungo temp… - AIRC_it : ?? L’Azalea della Ricerca è il regalo perfetto per la tua mamma, soprattutto se lontana. Ordinala su Amazon?… - RobertoBurioni : Grazie a @tvboy per il bellissimo e graditissimo regalo! - smileanyway0 : @turkaill @Corriere Ma n'fatti...manco un plasma 876 pollici in regalo per 60 milioni di abitanti...eccheccazzoooo.… - Simo07827689 : RT @Ste_Mazzu: Qualche correzioncina al PNRR di Conte Draghi l'ha fatta, e tutte ovviamente in un senso: ad esempio tagliando i fondi previ… -