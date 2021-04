“Ho perso il mio bambino”. Natalia Paragoni, l’annuncio della fidanzata di Andrea Zelletta è un dolore immenso (Di giovedì 29 aprile 2021) Natalia Paragoni è stata al centro di enormi polemiche in questi ultimi giorni. La fidanzata di Andrea Zelletta ha infatti rivelato alcuni dettagli molto intimi su ciò che è accaduto a letto tra i due. Ha ammesso infatti di essersi infortunata, in seguito a nottate di passione. Dopo poche ore dalle sue dichiarazioni in tantissimi si sono scagliati contro l’ex volto di ‘Uomini e Donne’, accusato di essersi messa al centro dell’attenzione. Infatti, per i malpensanti ha cercato un modo per far parlare di sé. Furiosa contro di lei anche l’opinionista e influencer Karina Cascella: “Secondo me si sta superando un po’ il limite. Ma è proprio brutto perché si è disposti veramente a svendersi”. Accuse molto gravi, alle quali al momento non sono giunte risposte da parte della giovane. Ora invece ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)è stata al centro di enormi polemiche in questi ultimi giorni. Ladiha infatti rivelato alcuni dettagli molto intimi su ciò che è accaduto a letto tra i due. Ha ammesso infatti di essersi infortunata, in seguito a nottate di passione. Dopo poche ore dalle sue dichiarazioni in tantissimi si sono scagliati contro l’ex volto di ‘Uomini e Donne’, accusato di essersi messa al centro dell’attenzione. Infatti, per i malpensanti ha cercato un modo per far parlare di sé. Furiosa contro di lei anche l’opinionista e influencer Karina Cascella: “Secondo me si sta superando un po’ il limite. Ma è proprio brutto perché si è disposti veramente a svendersi”. Accuse molto gravi, alle quali al momento non sono giunte risposte da partegiovane. Ora invece ...

