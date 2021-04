“Ho dovuto farlo”. Tentata rapina a Cuneo, le prime parole del gioielliere che ha ucciso due rapinatori (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel corso della Tentata rapina a Cuneo di ieri, “quella che è accaduta è una tragedia e come tale il mio cliente la sta vivendo, è molto provato e molto scosso”. Così all’Adnkronos Stefano Campanello, legale del gioielliere che a Grinzane Cavour ha sparato durante un tentativo di rapina che si è conclusa con la morte di due rapinatori. “Il mio cliente si è trovato in una situazione drammatica in cui ha dovuto scegliere tra la sopravvivenza sua e dei suoi familiari e quanto è accaduto”, ha aggiunto l’avvocato. A quanto si apprende, il gioielliere avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa. E’ stato intanto sottoposto a fermo e accusato di Tentata rapina il 34enne di Alba, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Nel corso delladi ieri, “quella che è accaduta è una tragedia e come tale il mio cliente la sta vivendo, è molto provato e molto scosso”. Così all’Adnkronos Stefano Campanello, legale delche a Grinzane Cavour ha sparato durante un tentativo diche si è conclusa con la morte di duetori. “Il mio cliente si è trovato in una situazione drammatica in cui hascegliere tra la sopravvivenza sua e dei suoi familiari e quanto è accaduto”, ha aggiunto l’avvocato. A quanto si apprende, ilavrebbe ricevuto un avviso di garanzia per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa. E’ stato intanto sottoposto a fermo e accusato diil 34enne di Alba, ...

