Heineken guarda al futuro e annuncia gli obiettivi di sostenibilità per i prossimi 10 anni del piano ' Brew a Better World 2030'

il programma globale di sostenibilità che sancisce l'impegno dell'azienda per il prossimo decennio. Costruito sulle fondamenta dei risultati ottenuti ...

con l'obiettivo di raggiungere un miliardo di consumatori all'anno con messaggi legati al consumo responsabile e destinare il 10% del budget media del brand Heineken a campagne dedicate. HEINEKEN annuncia "Brew a Better World 2030", il programma globale di sostenibilità che sancisce l'impegno dell'azienda per il prossimo decennio. Costruito ... 100 aziende hanno firmato un impegno a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi con 10 anni di anticipo e zero emissioni di CO2 entro il 2040.