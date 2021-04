Hausermann “Risorse Pnrr per sviluppo industriale settore farmaci”

(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In attesa di risposte sulstiamo accompagnando e supportando alcune realtà industriali per l’accesso immediato ai fondi destinati alle aziende localizzate nel Sud Italia grazie a tre strumenti già a disposizione: i contratti di, il credito d’imposta, il contributo per macchinari e attrezzature ad alto contenuto tecnologico previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Questi strumenti consentirebbero il recupero fino ad un massimo del 40-50% degli investimenti per investimenti di almeno 20 milioni. Il tutto a fronte di accordi di programma da sottoscrivere con Invitalia e le Regioni sede dell’investimento”. Così il presidente di Egualia, Enrique Hàusermann, intervenuto al convegno organizzato dal Sole 24 Ore sul Recovery Plan. “E’ un percorso appena avviato che renderebbe operative da subito alcune opzioni del progetto di ...

Il questionario utilizzato per individuare e mappare tutte le possibili risorse disponibili in Europa riguarda non solo la disponibilità di possibili impianti di produzione idonei a gestire le ... Enrique Häusermann, presidente Egualia (gia' Assogenerici), interviene cosi' nel dibattito in corso ...