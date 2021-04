Harry e Meghan vuotano il sacco | arriva una nuova biografia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Potrebbere un nuovo scandalo a palazzo., infatti, sarebbero pronti a pubblicare un aggiornamento della loro(GettyImages)stanno facendo letteralmente tremare la monarchia in questi ultimi mesi. Dopo essersi divisi di fatto dalla Famiglia reale, i due si sono scagliati contro il sistema che da sempre circonda Buckingham Palace. La nota intervista rilasciata ad Oprah ha gettato nuove ombre sui Windsor. I rapporti tra le parti sono ai minimi termini. A dimostrazione di ciòè venuto in Inghilterra per i funerali del nonno Filippo, senza la sua amata(ufficialmente perché impegnata con la gravidanza). Il principe però ha fatto ...

Deve essere stata dura accettare quanto detto dadurante l'intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, ma lei ha voluto fare ciò che era meglio per la famiglia reale. Come la Regina, non ...... come viene soprannominata la complessa macchina della monarchia inglese, c'è da scommettere in una ulteriore emarginazione di. Approfondisci: Funerale del Principe Filippo:...La favola continua. Ed è destinata a farci sognare ancora a lungo. Il 29 aprile Kate e William festeggiano 10 anni di matrimonio. Giovani, belli e sempre più ...William si sta comunque preparando a diventare il futuro re d’Inghilterra e alcune voci lo darebbero come immediato successore della Regina [LEGGI] ...