Hamilton suona chitarra Bowie, regalo che amerò per sempre (Di giovedì 29 aprile 2021) Lewis Hamilton non smette mai di sorprendere e su Instagram posta un video in cui suona una chitarra per rendere omaggio a una leggenda della musica: "È di David Bowie, un suo regalo che amerò per ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Lewisnon smette mai di sorprendere e su Instagram posta un video in cuiunaper rendere omaggio a una leggenda della musica: "È di David, un suocheper ...

Top & Flop GP Emilia Romagna 2021 La voglia di novità è tale da fargli già archiviare Hamilton, sognando una sfida tutta tra ... Super super prestazione di Super super Max che suona la CAMPANAAA e fa suo in un sol boccone the Hammer che ...

